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        Haberler Gündem Politika Mansur Yavaş: Parti değiştirenler hesabını sandıkta vereceklerdir

        Mansur Yavaş: Parti değiştirenler hesabını sandıkta vereceklerdir

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parti değiştiren belediye başkanları hakkında, "Kendisini seçen insanlara karşı belediye başkanları sorumludur. Bu parti değiştirenler de o hesabı sandıkta vereceklerdir" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 12:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yavaş'tan 'parti değiştirme' yanıtı

        ABB Başkanı Mansur Yavaş, parti değiştiren belediye başkanlarıyla ilgili, "Belediye başkanları, kendilerini seçen insanlara karşı sorumludur. Parti değiştirenler de bunun hesabını sandıkta vereceklerdir. Biz şu anda bağımsızız ve Ankara halkına eşit bir şekilde hizmet ediyoruz" dedi.

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut Bağlıca Bulvarı'nda Cumhuriyet Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi açılış töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Yavaş, "Siyasette bir transfer gündemi devam ediyor. Önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay istifa etti, bir süre bağımsız kaldı. Sonra AK Parti'ye geçti. Siz istifa ettiniz, bağımsız kalacağım dediniz. Geçtiğimiz günlerde de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras istifa etti. Ama AK Parti'den de 'Yeni büyükşehir belediye başkanları partimize katılacak' sesleri yükselmeye devam ediyor. Bu konuda ne söylersiniz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

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        "Tabii, önce bu parti değiştirmenin sebebini bir araştırmak lazım. Sebebini araştırırsanız bir şeyler ortaya çıkar çünkü şimdiye kadar bu kadar yoğunlukta bir parti değiştirme olmamıştı. Onun için bunu özellikle parti değiştiren belediye başkanlarımıza da sorun onlar bir cevap vereceklerdir. Vermezlerse de inşallah zaman içerisinde bunların sebepleri ortaya çıkacaktır. Kendisini seçen insanlara karşı belediye başkanları sorumludur. Bu parti değiştirenler de o hesabı sandıkta vereceklerdir. Ben bir başkasının takdirine karışacak durumda değilim ama biz şu anda bağımsızız. Ankara halkına eşit bir şekilde hizmet ediyoruz. Bağımsız kalırken de malum, Cumhuriyet Halk Partisi ve YENİ Parti ayrışması oldu onların birini diğerine tercih etmeden, tabanı kastediyorum, oy veren, bizi bu makama getiren insanları kastediyorum. Ayrıca rozetimizi çıkarmış bir vaziyette tüm Ankara'ya hizmet etmeye biz devam edeceğiz."

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        "GAYET UYUMLU BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

        Yavaş, "Siz aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği Başkanısınız. Diğer belediye başkanlarıyla yakın bir iletişiminiz var. Belediye başkanları arasında bu geçişlerin sebebi konuşuluyor mu?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

        "Çok konuşmuyoruz ama bu tür birliklerde beraber çalışmanın çok olumlu sonuçları var. Belediyeler Birliğinin ilk seçiminde de Cumhuriyet Halk Partisi, o zaman Özgür Bey yönetimindeydi. AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na birlikte yönetimi oluşturalım diye teklifte bulundular ama o zaman kabul edilmedi. Biz bu sefer Tarihi Kentler Birliği'nde böyle bir oluşum yaptık. Son derece memnunuz çünkü burası bizim şahsi malımız değil, geçmişten bize kalan bir mirastır. Bunu geleceğe taşımak için elbette her görüşten belediye başkanı iş birliği yapmak zorundadır. Gayet uyumlu bir çalışma yapıyoruz."

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