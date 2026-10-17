23'üncü yaş gününde hayata gelinlikle veda
Bartın'da yaşanan feci kazadan, 17 gün sonra 23'üncü yaş gününde hayatını kaybeden Merve Yurdakul, tabutunun üzerine konulan gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu
Bartın'da kaza, 28 Eylül'de, Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkiindeki tünelin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. (28) yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı.
KAZADA 11 KİŞİ YARALANDI
İHA'daki habere göre bu sırada Karabük yönünden gelen Hakkı Özdemir (54) idaresindeki yolcu minibüsü TIR'a çarptı.
Kazada minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir hayatını kaybederken, Merve Yurdakul'un da aralarında bulunduğu 11 yolcu yaralandı.
MERVE HAYATA 17 GÜN TUTUNABİLDİ
Yaralılardan 10'u tedavilerinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralı Yurdakul, tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde 15 Ekim akşamı yaşamını yitirdi.
23'ÜNCÜ YAŞ GÜNÜNDE HAYATA VEDA
15 Ekim 2003 doğumlu olan Yurdakul'un, kazadan 17 gün sonra 23'üncü yaş gününde hayatını kaybetmesi yakınlarını yasa boğdu. Genç kızın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Yurdakul için dün Kurtuluş Mahallesi'ndeki Yukarı Doğantepe Camii'nde öğleyin cenaze namazı kılındı.
Genç kızın tabutunun üzerine gelinliğinin konulması, cenazeye katılanlara duygusal anlar yaşattı. Yurdakul, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.