İzmir'in Menderes ilçesinde minibüsün çarptığı Mehmet Hüseyin Altun (60) ile eşi Zeynep Altun (58) hayatını kaybetti, oğulları Mehmet Ali Altun (30) ile torunları Emir Altun (7) yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Çakaltepe Mahallesi girişindeki Sahil Caddesi'nde meydana geldi.

ESHOT otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 4 kişiye, M.A. (56) yönetimindeki minibüs çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Mehmet Hüseyin Altun ile eşi Zeynep Altun’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Mehmet Ali Altun ile oğlu Emir Altun ise ilk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Minibüs sürücüsü M.A. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.