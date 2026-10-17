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        Haberler Gündem 3. Sayfa Minibüs yayalara çarptı; aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Minibüs yayalara çarptı; aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        İzmir'in Menderes ilçesinde, otobüsten inerek yolun karşısına geçmek isteyen 1'i çocuk 4 kişiye minibüs çarptı. Kazada dede ve babaanne hayatını kaybederken, oğulları ve torunu yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 12:14 Güncelleme:
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        Karşıya geçeceklerdi! Minibüs biçti

        İzmir'in Menderes ilçesinde minibüsün çarptığı Mehmet Hüseyin Altun (60) ile eşi Zeynep Altun (58) hayatını kaybetti, oğulları Mehmet Ali Altun (30) ile torunları Emir Altun (7) yaralandı.

        Kaza, dün gece saatlerinde Çakaltepe Mahallesi girişindeki Sahil Caddesi'nde meydana geldi.

        ESHOT otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 4 kişiye, M.A. (56) yönetimindeki minibüs çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Mehmet Hüseyin Altun ile eşi Zeynep Altun’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Mehmet Ali Altun ile oğlu Emir Altun ise ilk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        Yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

        Minibüs sürücüsü M.A. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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