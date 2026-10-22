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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nurişler Çetesi iddianamesi hazırlandı

        Nurişler Çetesi iddianamesi hazırlandı

        Nurişler Çetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede örgütün eski lideri Nuri Ergin'in oğlu ve örgütün yeni lideri olan Nurettin Ergin'in 29 yıl 6 ay hapsi talep edildi. İddianamede örgütün bir müştekinin iş yerinin önüne ölüm tarihli mezar taşı bıraktığı belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 07:45 Güncelleme:
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        Nurişler Çetesi iddianamesi hazırlandı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Nurişler Çetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 970 sayfalık iddianamede, 30 kişi müşteki, 1 kişi müşteki şüpheli, 46 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.

        NURİ ERGÜN CEZAEVİNDE TUTUKLU

        İHA'daki habere göre iddianamede Kamuoyunda "Nurişler", "Nuriş Kardeşler" ve "Karagümrük Çetesi" olarak bilinen liderliğini halen cezaevinde tutuklu bulunan Nuri Ergün'in yaptığı organize suç örgütünün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında çalışmalar yapıldığı belirtildi.

        ÖRGÜTÜN YENİ LİDERİ OĞLU OLDU

        Örgütün 1990'lı yılların başlarında eylemlerinin görülmeye başlandığı, bu yıllarda semt hal ve pazar esnafını haraca bağladıkları, kendilerine haraç vermeyen iş adamlarının dükkanlarını kurşunladıkları iddianamede belirtildi. İddianamede örgütün eski liderinin Nuri Ergin olduğu yeni liderinin ise oğlu Nurettin Ergin olduğu belirtildi.

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        CEZAEVİNDE GÖRÜŞMELER YAPTILAR

        Öte yandan Zeynel Ergin'in yapılan cep telefonu incelemelerinde mağdurun cemaate çağrıldığı, tehdit edildiği, bu cemaatte Nurettin Ergin'in de bulunduğunun tespiti aktarıldı. Nuri Ergin'in oğlu Nurettin Ergin ile kapalı cezaevinde çeşitli zamanlarda yaptığı görüşmelerde kağıt kalem ile iletişim kurdukları iddianamede belirtildi.

        TELEFON KULLANMIYORLAR

        Örgütün telefon kullanmamaya özen gösterdiği, örgütün, görüşmelerinin tamamına yakını internet kullanımını gerektiren programlar ve sanal hatlar üzerinden yaptığı belirtildi. Şüphelilerin daha önce öldürmeye teşebbüs ettikleri müşteki Osman Hergünkoşar'ın işyerinin önüne ölüm tarihli mezar taşı bıraktığı kaydedildi.

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        Örgütün, mağdurlardan zorla 2 milyon 100 bin lira değerinde çek aldığı ve çeklerin iptali için dava açan müştekiyi rehin alarak darp ettiği de iddianamede kaydedildi.

        29.5 YIL HAPİS İSTENDİ

        Hazırlanan iddianamede, örgütün yeni lideri Nurettin Ergin'in ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma', ‘tehdit', ‘silahla kasten yaralama' ve ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 29 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Diğer 46 şüphelinin ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', ‘ruhsatsız silah bulundurma', ‘tehdit', ‘mala zarar verme', ‘şantaj' ve ‘kasten yaralama' suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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