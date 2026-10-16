Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada... Çocuğun önünde poşetle boğma girişimi

        O anlar kamerada... Çocuğun önünde poşetle boğma girişimi

        İzmir'de, bir tekel bayiinde boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde darp edip yüzüne naylon poşet bastırarak boğmaya çalışan kişi, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 07:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        O anlar kamerada... Çocuğun önünde poşetle boğma girişimi

        İzmir'de olay, geçtiğimiz temmuz ayında Çiğli ilçesindeki bir tekel bayiinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen bir kişi, yanında getirdiği anlaşmalı boşanma kağıdını ayrılma aşamasındaki karısına zorla imzalatmak istedi.

        DARP VE BOĞMA GİRİŞİMİ

        İHA'daki habere göre kadının bu teklifi reddetmesi üzerine saldırgan, kadına şiddet uyguladı. Çocuğunun gözü önünde karısını döven zanlı, daha sonra eline aldığı naylon poşeti kadının suratına bastırarak boğmaya çalıştı.

        OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

        Olay esnasında korkuya kapılan küçük çocuk sağa sola kaçarak şok yaşadı. Dehşet anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        REKLAM

        SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından mağdur kadının şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 14 Ekim 2026 (Terminatör Senaryosu: Gerçek Mi Oluyor?)

        Habertürk Manşet programında, yapay zekanın ulaştığı korkutucu boyutlar, insanlığın kendi geliştirdiği makineye karşı karşıya kaldığı riskler ve "Terminatör" çağının gerçeğe dönüşme ihtimali masaya yatırılıyor. Yapay zekaya sorularak geliştirilen füzelerden insansız bir dünya senaryosuna kadar tekno...
        #İzmir
        #Çiğli
        #izmir haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1 turuncu, 13 sarı uyarı! Sel ve su baskını alarmı verildi
        1 turuncu, 13 sarı uyarı! Sel ve su baskını alarmı verildi
        O anlar kamerada... Çocuğun önünde poşetle boğma girişimi
        O anlar kamerada... Çocuğun önünde poşetle boğma girişimi
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş Almanya'da kazandı 2'de 2 yaptı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        Bakan Kurum: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        "Çok zor bir deplasmanda kazandık!"
        "Çok zor bir deplasmanda kazandık!"
        Irak Türkmen Cephesinden bir isim devlet bakanı oldu
        Irak Türkmen Cephesinden bir isim devlet bakanı oldu
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        Reis'ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi