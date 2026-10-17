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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada... Tartıştığı eşinin otomobiline çekiçle daldı

        O anlar kamerada... Tartıştığı eşinin otomobiline çekiçle daldı

        Bursa'da bir kadın, tartıştığı eşine ait olduğu öne sürülen otomobilin ön camına çekiçle vurarak zarar verdi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sokağın, çekiç sesiyle yankılandığı olay, vatandaşların müdahale etmesiyle son buldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 14:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        O anlar kamerada... Tartıştığı eşinin otomobiline çekiçle daldı

        Bursa kent merkezinde iddiaya göre eşiyle tartışan bir kadın, daha sonra otomobilin ön camına elindeki çekiçle defalarca vurdu.

        ÇEVREDEKİLER KAMERAYA ÇAKTI

        DHA'daki habere göre otomobilin camına zarar veren kadın, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        SOKAK ÇEKİÇ SESİYLE YANKILANDI

        Sokağın, çekiç sesiyle yankılandığı olay, vatandaşların müdahale etmesiyle son buldu. Çevredekilerin araya girmesiyle kadın, olay yerinden uzaklaştı.

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