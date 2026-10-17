O anlar kamerada... Tartıştığı eşinin otomobiline çekiçle daldı
Bursa'da bir kadın, tartıştığı eşine ait olduğu öne sürülen otomobilin ön camına çekiçle vurarak zarar verdi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sokağın, çekiç sesiyle yankılandığı olay, vatandaşların müdahale etmesiyle son buldu
Giriş: 17 Ekim 2026 - 14:45 Güncelleme:
Bursa kent merkezinde iddiaya göre eşiyle tartışan bir kadın, daha sonra otomobilin ön camına elindeki çekiçle defalarca vurdu.
ÇEVREDEKİLER KAMERAYA ÇAKTI
DHA'daki habere göre otomobilin camına zarar veren kadın, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
SOKAK ÇEKİÇ SESİYLE YANKILANDI
Sokağın, çekiç sesiyle yankılandığı olay, vatandaşların müdahale etmesiyle son buldu. Çevredekilerin araya girmesiyle kadın, olay yerinden uzaklaştı.
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