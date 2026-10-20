Öğretmenevi müdür yardımcısı ölü bulundu
Eskişehir'de oturan Bozüyük Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı 44 yaşındaki Alper Uysal, evinde ölü bulundu. Uysal'ın şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 20 Ekim 2026 - 13:55 Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Delege Sokak'ta oturan Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Alper Uysal'dan (44) haber alamayan arkadaşları evine gitti.
EVDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre eve giremeyen arkadaşları, polise başvurdu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, girdiklerinde evde Uysal'ı hareketsiz yatarken buldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uysal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polisin incelemesinde, Alper Uysal'ın ölümü şüpheli olarak görüldü.
ÖLÜMÜ OTOPSİYLE NETLEŞECEK
Alper Uysal'ın cansız bedeni, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Uysal'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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