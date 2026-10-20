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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ölü bulunan gencin arkadaşı gözaltında

        Ölü bulunan gencin arkadaşı gözaltında

        Samsun'da, evinde ölü bulunan 32 yaşındaki Volkan Han'ın ölümüyle ilgili arkadaşı A.E. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. A.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 15:14 Güncelleme:
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        Ölü bulunan gencin arkadaşı gözaltında

        Samsun'da olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Han (32) yakınları tarafından evlerinin odasında yerde hareketsiz halde bulundu.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Volkan Han'ın hayatını kaybettiği tespit edildi ve ölümü şüpheli bulunup cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

        ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

        Volkan Han'ın ölmeden önce arkadaşı A.E. (26) ile aynı evde bulunduğu belirlendi. Atakum Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan A.E., ölüme sebep olmak suçlamasıyla bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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        ADLİ KONTROLLE SERBEST

        A.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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