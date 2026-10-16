Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasına ilişkin, "Hiçbir konuda bu kadar kararlı, azimli ve hiçbir konuda bu kadar meseleyi kendi meselem yapmış değilim. İlk önce Türkiye'de iktidarı değiştireceğiz, ondan sonra o topuklu efesi de Afyonlusu da İzmirlisi de kaçacak yer arayacak." dedi.

NOW TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin, İstanbul'da oy kullanma hakkına sahip 100 kişinin kurayla jüri olarak belirlenmesini önererek, bu kişilerden birinin hapis cezası verilmesi yönünde görüş bildirmesi halinde bunu kabul edeceklerini söyledi.

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Özel, seçim kapsamında her şeyi göze aldıklarını belirterek, "Her şeyi göze alanların desteğiyle bu iktidarı değiştireceğiz diye düşünüyoruz. Onun dışında bir başka seçenek yok. Her ne kadar ellerinde yargı gücü de olsa, bütün valileri, kaymakamları onlar da atasa, polisi kendinin polisi, orduyu kendinin ordusu gibi gören bir parti devleti ya da devletin partisi iç içe geçmişliği de olsa, bu kadar asimetrik bir güç de karşımızda olsa, en büyük silah milleti umutsuzluğa sevk etmek, ona uğraşıyorlar. Bu ülkede öyle veya böyle o sandığa varacağız, o seçimi alacağız diyoruz." ifadelerini kullandı.

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"ASLA BÖYLE BİR İŞİN İÇİNDE YOKUZ"

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un, "2028 seçimlerinin mart ya da nisanda olabileceği artık büyük ölçüde netleşmiş durumda." şeklindeki ifadesinin sorulması üzerine Özel, "Ne demek netleşmek? Bir tarih var. O tarihe karar vermişler ve 'Netleşti bu tarih.' diyor. Anayasa'da seçimlerin öne alınmasının şartı belli, 360 milletvekilinin oy vermesi. Mehmet Uçum 'Bu konu netleşti.' diyor. Bu ne demek? Meclis'in iradesini yok saymak, milletvekillerine hakaret demek. Yeni Parti olarak söylüyorum ki asla ve asla böyle bir işin içinde yokuz, 91 milletvekilimi aldım, çıkardım kenara." diye konuştu.

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Özel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un CHP'li belediye başkanlarına transfer teklifinde bulunduğunu öne sürerek, eleştirilerde bulundu.

Özgür Özel, anketlere göre Türkiye'nin çoğunluğunun siyasi transferleri doğru bulmadığını ve transfer olan belediye başkanlarının halkın tepkisiyle karşılaştığını söyleyerek, "Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal sokakta yürüyemiyor. İnsanların yüzüne bakacak halleri kalmadı. Bir siyasi partide siyaset yapıyorsundur. O siyasi partiyle yolların ayrılmak zorunda kalmıştır. Bir süre bağımsız kalmışsındır. Sonra aynı yöndeki bir siyasi partiye gidersin. Bunun da nezaket kuralları vardır. Bağıra çağıra oy isteyip, o oylarla AK Parti'ye katılırsan bu siyasi yankesiciliktir." ifadelerini kullandı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da AK Parti'ye katıldığı hatırlatılan Özel, şunları söyledi:

"Mide bulandırıyor, tüylerim diken diken oluyor. Şu iktidar değişimi olsun -onun ne saikle oraya gittiğini biliyorum- aynı saikle hem de enine boyuna o hesabı ondan sorup burnundan fitil fitil getirtmezsem namussuzum. İzmirlileri AK Parti'ye sattı. AK Parti de utanmadan bunu kabul etti ve şimdi 'Biz İzmir'i aldık.' diyorlar. Önce bu iktidarı değiştireceğiz. Ondan sonra yerel seçimde Türkiye'nin yerel seçimler tarihinin rekorunu kırmak, 31'de 31 belediye almak için, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni öyle bir geri alacağız ki görecekler, devir teslime gelemeyecek Cemil Tugay. Biliyorum onun ne olduğunu ve bu işin sonunun nereye varacağını. Bu kadar net söylüyorum. Hiçbir konuda bu kadar kararlı, azimli ve hiçbir konuda bu kadar meseleyi kendi meselem yapmış değilim. İlk önce Türkiye'de iktidarı değiştireceğiz, ondan sonra o topuklu efesi de Afyonlusu da İzmirlisi de kaçacak yer arayacak. Bu kadar net söylüyorum."

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FON SORUŞTURMASI

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, fon soruşturmalarının sorulması üzerine, kendilerinin bu işin hiçbir yerinde olmadıklarını ifade ederek, sadece mağdurların hakkının arandığı yerde olduklarını dile getirdi.

Meclisin yasama ve denetim olmak üzere iki temel görevi olduğunu belirten Özel, "Meclis denetim görevini yapacak, sorular soracak. SPK'nin başkanını, TMSF'nin başkanını, esas sorulara cevap vermesi gerekenleri Meclis'ten kaçıran bir iktidarla karşı karşıyayız. Milletin sırtına binen büyük bir yük var. Bu işin sorumlularını Meclis'ten kaçırıyorlar. İşin esas boyutu bu. AK Parti bunu bu seferlik yapmış değil, darbede de kaçırdı, 17-25'te de kaçırdı, fonda da kaçırıyor. Soru sorulamasın, hesap sorulamasın diye." ifadelerini kullandı.

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MASAK'ın söz konusu işlemleri takip etmesi gerektiğini belirten Özel, şöyle devam etti:

"Fatma Betül Sayan Kaya, mart ayında 24 daire parasını alıp da bu fon hesabına koyarken eşiyle birlikte ya da eylül ayında 2,1 milyar lira gibi MASAK'ın radarına girecek tutarın 2 bin katı bir tutardan bahsediyoruz. Yani MASAK hamsiyi görüyor, bunlar balina yakalamış. MASAK, Fatma Betül Sayan Kaya'yı bilmiyor öyle mi?"

İSTANBUL'DA YAŞANAN SU BASKINLARI

Özel, İstanbul'da sağanağın ardından meydana gelen su baskınlarında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Dere yataklarındaki taşmaları değerlendiren Özel, "İBB döneminde dere yataklarıyla mücadele etmişizdir. Hiçbir derenin imara açılmasında biz yokuz. AK Parti'nin geçmiş dönem İstanbul yönetimleri ve Şehircilik Bakanlığı var." iddiasında bulundu.

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Kanal İstanbul projesine değinen Özel, "'Dere yatağına yapılaşma yapmamalıyız' diyen Murat Kurum, şu anda bütün bir proje, Kanal İstanbul dediğimiz dere yatağı ve aktığı yere yapılmaktadır. Bütün sorumluluk Murat Kurum'dadır, Kanal İstanbul projesindedir. 'Ya kanal ya İstanbul' diyen, İstanbul'u dere yataklarındaki iskandan kurtarmaya çalışan İmamoğlu içeridedir. Buna yol veren AK Parti, 25 yıldır iktidardadır. O iktidarın bu işlerden sorumlu bakanının adı da Murat Kurum'dur." ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına değinen Özel, İmamoğlu'nun savunmasında iddianamedeki iddialara kanıtlarla karşılık verdiğini savunarak, Halk TV'nin savunma başlamadan üç saat önce sesinin kısıldığını, bunun savunmanın duyulmasını engellemeye yönelik olduğunu ve fon iddialarına ilişkin haberleriyle öne çıkan Halk TV'nin susturulduğunu öne sürdü.

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Partisine yönelik müdahalelerle muhalefetin lidersizleştirilmeye ve sesinin kısılmaya çalışıldığını ileri süren Özel, Halk TV'ye yönelik işlemlerin de bu çabanın parçası olduğunu savundu.