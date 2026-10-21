Servis minibüsü kamyona çarptı! Yaralılar var
İstanbul Arnavutköy'de, servis minibüsünün park halindeki hafriyat kamyonuna çarptığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 21 Ekim 2026 - 08:31 Güncelleme:
İstanbul'da kaza, saat 06.00 sıralarında Arnavutköy, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi.
PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPTI
İddiaya göre, servis minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.
KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI
DHA'daki habere göre kazada, servis minibüsünde bulunan 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.
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Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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