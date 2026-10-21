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        Haberler Gündem 3. Sayfa Servis minibüsü kamyona çarptı! Yaralılar var

        Servis minibüsü kamyona çarptı! Yaralılar var

        İstanbul Arnavutköy'de, servis minibüsünün park halindeki hafriyat kamyonuna çarptığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 08:31 Güncelleme:
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        Servis minibüsü kamyona çarptı! Yaralılar var

        İstanbul'da kaza, saat 06.00 sıralarında Arnavutköy, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

        PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPTI

        İddiaya göre, servis minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

        KAZADA 9 KİŞİ YARALANDI

        DHA'daki habere göre kazada, servis minibüsünde bulunan 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

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        Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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