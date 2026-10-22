İzmir'de acı olay bu sabah saat 08.00 sıralarında, Çiğli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ali Aytekin G., hayatını kaybetti.

İKİ KADEŞ TARTIŞMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, emekli astsubay Bilgetekin G. (65) ile kardeşi emekli astsubay Ali Aytekin G. (62) arasında tartışma yaşandı.

Bilgetekin G., kardeşini silahla öldürdü.

KARDEŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre bir süre sonra kavga eden kardeşlerden Bilgetekin G. tabancasını ateşleyerek kardeşini vurdu. Aldığı kurşun yaralarıyla kanlar içerisinde yere yığılan Ali Aytekin G. hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADAN HAKARET İDDİASI

Ağabeyi Bilgetekin G. olay sonrası suç aletiyle birlikte yakalandı. Bu arada, Ali Aytekin G.'nin psikolojik sorunları olduğu, sürekli alkol aldığı ve sosyal medya üzerinden ağabeyi Bilgetekin G.'ye hakaret ettiği iddia edildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.