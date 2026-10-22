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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti

        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti

        İzmir'in Çiğli ilçesinde, emekli astsubay oldukları öğrenilen 65 yaşındaki Bilgetekin G. ile kardeşi 62 yaşındaki Ali Aytekin G. arasında çıkan kavgada, ağabeyin silahını ateşlemesi sonucu kardeşi Ali Aytekin G. hayatını kaybetti. Ölen kardeşin sosyal medya üzerinden ağabeyine hakaret ettiği iddia edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 13:05 Güncelleme:
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        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti

        İzmir'de acı olay bu sabah saat 08.00 sıralarında, Çiğli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi.

        Ali Aytekin G., hayatını kaybetti.
        Ali Aytekin G., hayatını kaybetti.

        İKİ KADEŞ TARTIŞMAYA BAŞLADI

        Edinilen bilgiye göre, emekli astsubay Bilgetekin G. (65) ile kardeşi emekli astsubay Ali Aytekin G. (62) arasında tartışma yaşandı.

        Bilgetekin G., kardeşini silahla öldürdü.
        Bilgetekin G., kardeşini silahla öldürdü.

        KARDEŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

        İHA'da yer alan habere göre bir süre sonra kavga eden kardeşlerden Bilgetekin G. tabancasını ateşleyerek kardeşini vurdu. Aldığı kurşun yaralarıyla kanlar içerisinde yere yığılan Ali Aytekin G. hayatını kaybetti.

        SOSYAL MEDYADAN HAKARET İDDİASI

        Ağabeyi Bilgetekin G. olay sonrası suç aletiyle birlikte yakalandı. Bu arada, Ali Aytekin G.'nin psikolojik sorunları olduğu, sürekli alkol aldığı ve sosyal medya üzerinden ağabeyi Bilgetekin G.'ye hakaret ettiği iddia edildi.

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        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #İzmir
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