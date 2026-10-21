İstanbul'da olay, sabah saatlerinde Fatih'te, Çemberlitaş Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, iki taksi şoförü arasında yolcu alma nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'daki habere göre şoförlerin küfür ve hakaret etmesi üzerine büyüyen tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.