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        Haberler Gündem 3. Sayfa Taksiciler yolu ringe çevirdi

        Taksiciler yolu ringe çevirdi

        İstanbul Fatih'te iddiaya göre, yolcu alma nedeniyle taksiciler arasında yumruklu kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 13:09 Güncelleme:
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        Taksiciler yolu ringe çevirdi

        İstanbul'da olay, sabah saatlerinde Fatih'te, Çemberlitaş Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, iki taksi şoförü arasında yolcu alma nedeniyle tartışma çıktı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre şoförlerin küfür ve hakaret etmesi üzerine büyüyen tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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