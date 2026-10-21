Taksiciler yolu ringe çevirdi
İstanbul Fatih'te iddiaya göre, yolcu alma nedeniyle taksiciler arasında yumruklu kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Giriş: 21 Ekim 2026 - 13:09 Güncelleme:
İstanbul'da olay, sabah saatlerinde Fatih'te, Çemberlitaş Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, iki taksi şoförü arasında yolcu alma nedeniyle tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
DHA'daki habere göre şoförlerin küfür ve hakaret etmesi üzerine büyüyen tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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