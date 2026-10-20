Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Üsküdar Belediyesi'nde bugün yeniden başkan vekili seçimi yapıldı. Toplantı yeter sayısının sağlanmasıyla başlayan oturuma CHP ve Yeni Parti grubu katılmadı. Seçime tek aday olarak giren Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Muhammed Emin Sarıoğlu Üsküdar Belediye Başkan vekili seçildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisi 8 Eylül'de toplandı. CHP-Yeni Parti grubu Sibel Tan Çetinkaya’yı, Cumhur İttifakı ise Dündar Ziya Gültekin’i aday göstermişti. 4'üncü turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alırken, CHP/Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy almıştı. Üsküdar Belediyesi başkan vekili Dündar Ziya Gültekin olmuştu.

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KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya giderken geçirdiği trafik kazasında, 15 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybetmesinin ardından Üsküdar Belediye Meclisi, bugün yeni belediye başkan vekilini belirlemek üzere meclis salonunda bir araya geldi. Toplam 44 meclis üyesi bulunan mecliste dağılım, 20 AK Parti, 10 CHP, 9 Yeni Parti, 4 MHP ve 1 bağımsız üyeden oluşuyor.

CHP VE YENİ PARTİ GRUBU KATILMADI

Başkan vekilliği seçiminde salonda yalnızca Cumhur İttifakı meclis üyeleri yer aldı. 10 meclis üyesine sahip CHP grubu oturuma katılmazken, 9 meclis üyesi bulunan Yeni Parti ve 1 bağımsız üye de salonda yer almadı.

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SEÇİMİN 3'ÜNCÜ TURDA SONUÇLANDI

Toplantı yeter sayısı ile başlatılan oylamada Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu tek aday olarak yarıştı. Sarıoğlu'nun 24 oy aldığı ilk turun tamamlanmasının ardından 2'nci tura geçildi. Mevzuat gereği ilk iki turda üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu yani 30 oy aranırken, salondaki mevcut üye sayısının 24 olması nedeniyle seçimin üye tamsayısının salt çoğunluğunun arandığı ve 23 oyun yeterli olduğu 3’üncü turda tamamlandı.