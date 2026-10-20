Üsküdar Belediye Meclisi, 15 Ekim’de geçirdiği trafik kazası sonucu Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybetmesi sonucu boşalan başkanlık koltuğu için bugün belediye başkan vekilliği seçimi gerçekleştirilecek.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından, 5 Ağustos’ta gerçekleştirilen ilk seçimde Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmiş, ancak seçime ilişkin AK Parti’nin itirazı üzerine mahkeme seçimin tekrarlanmasına karar vermişti.

8 Eylül’de yenilenen seçimde ise AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin, kullanılan 42 oyun 23’ünü alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilmişti. Gültekin’in 15 Ekim’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından belediye başkan vekilliği için bugün Üsküdar Belediye Meclisi’nde tekrar seçim yapılacak. Diğer seçimlerden farklı olarak bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve YENİ Parti ayrı adaylar çıkaracak. Cumhur İttifakı ise ortak adayla seçime katılacak.

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Seçim öncesi belediye binası önünde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken, seçimin saat 10.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI BELLİ OLDU

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayının Muhammed Emin Sarıoğlu olduğunu açıkladı.

Üsküdar Belediyesi’nde gerçekleştirilecek belediye başkan vekilliği seçimi öncesinde Cumhur İttifakı’nın adayı belli oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti ve MHP grubunun ortak adayının Muhammed Emin Sarıoğlu olarak belirlendiğini duyurdu.

YENİ PARTİ KATILMIYOR

Yeni Parti, Üsküdar'daki Belediye Başkan vekilliği seçimine katılmama kararı aldı.