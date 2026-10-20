Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te partisinin haftalık grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, özetle şunları söyledi:

"Yeni Parti'nin kuruluş talimatını milletimiz vermiştir. Bu partinin bütçesini milletimiz oluşturmuştur. O yüzden milletimize karşı sorumluluğumuz büyüktür. Yola çıkarken, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının sözünü verdik. Söz, yetki ve kararın yetkinin tamamen üyelerde olacağını söyledik. Aday çoksa üyelerin ön seçimine sunacağız dedik. Bu hafta sonu da tüm üyelerimizin oy kullanacağı il seçimlerimiz vardı. Yozgat'ta, meydanı doldurduğumuz mitingden sonra söz vermiştik. Cumartesi günü Yozgat'taki üyelerimizle buluştuk. Ardından Kırıkkale'de, sonra da Başkent'teydik.

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Kararı tek başıma versem mutlaka yanılırdım; Yozgat'ta 2 bin 300 kişi otursun Yozgat'ta karar versin dedik. 5 bin kişi Kırıkkale'de, 64 bin kişi Ankara'da kararını versin dedik. 772 bin şu an üye sayımız. Pazar günü üyelerimizin yüzde 65'i sandık başına gittiler ve doğrudan partinin yönetimini belirlediler. İl başkanları artık doğrudan üyelerden güç alacağını hep birlikte görüyoruz. İleride tüm partilere de örnek olacak. İktidar olduğumuzda da bunu tüm partiler için hayata geçireceğiz.

Milletimiz geçim ve yaşam sorunu yaşıyor. Gelecek kaygısı gökten inmedi. Yanlış tuğla ile doğru duvar örülmez. Fon krizinde her gün kriz daha da derinleşiyor. İlk haftalarda 20 milyar dolardan bahsediliyordu bugün konunun tarafsız uzmanları 110 milyar dolardan bahsediyorlar. Eski SPK başkanı düne kadar görevdeydi. Nihayet 3'ü dün istifa etti, dün görevden aldım diye imza atmış.

İlk hafta kanun teklifi olarak bu sorunu nasıl çözeceğimizi söyledik. Bizimkiler vurgunu yapanların tam listesinin açıklanması, varlıklarına el konulması gerektiğini, başka ülkelere kaçırılmış paranın peşine nasıl düşüleceğini hazırladılar. 4 hafta önce biz yol gösterdik. Tövbe hesabı açmışlar, çaldığın parayı şu hesaba bırakırsan ben de senin peşini bırakacağım diye tasarı getirmişler. İstifa et kurtul dönemine girdiler. Borsa 6 yıl öncesine düştü. Daha dün yüzde 2.5 düştü.

Bir borsanın sabit olması için satıcı kadar alıcının olması lazım. Alıcının hevesli olması lazım ki borsada işlem olabilsin. 3 kişi istifa etti diye borsaya güven mi gelecek? Bir bütçe hazırladılar ve Meclis'e yolladılar. Genel Kurul'da üzerimize düşeni yapacağız. Toplam gider 27 Trilyon lira, toplam gelir 23 Trilyon lira. Bütçe açığı 3.9 Trilyon lira. Bütçe açığımız yüzde 42 artacak, Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçe açığı olacak. Vergiler geçen yıla göre yüzde 36 artacak. Enflasyon hedefi ise yüzde 21 olacak. Vergi yüzde 36 artacak, enflasyon yüzde 21 öngörülüyor. Enflasyonun 15 puan üzerinde vergi toplayacaklar.