22 ilde DEAŞ operasyonu: 59 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, 22 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin örgüt üyeliği, finans sağlama ve sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yapma faaliyetlerinde bulunduğunun tespit edildiği bildirildi
İçişleri Bakanlığı, 22 ilde düzenlenen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.
Açıklamada ayrıca "Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.