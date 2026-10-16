Habertürk Manşet - 14 Ekim 2026 (Terminatör Senaryosu: Gerçek Mi Oluyor?)

Habertürk Manşet programında, yapay zekanın ulaştığı korkutucu boyutlar, insanlığın kendi geliştirdiği makineye karşı karşıya kaldığı riskler ve "Terminatör" çağının gerçeğe dönüşme ihtimali masaya yatırılıyor. Yapay zekaya sorularak geliştirilen füzelerden insansız bir dünya senaryosuna kadar tekno... Daha Fazla Göster Habertürk Manşet programında, yapay zekanın ulaştığı korkutucu boyutlar, insanlığın kendi geliştirdiği makineye karşı karşıya kaldığı riskler ve "Terminatör" çağının gerçeğe dönüşme ihtimali masaya yatırılıyor. Yapay zekaya sorularak geliştirilen füzelerden insansız bir dünya senaryosuna kadar teknolojinin karanlık yüzü tüm detaylarıyla deşifre ediliyor. Yapay zekanın kontrolsüz gücünden dijital dünyadaki tehlikeli gelişmelere, Uganda'dan Türkiye'ye uzanan yasa dışı organ nakli ticareti zincirinden etik kurula takılan devasa tuzaklara kadar skandalın ağır bilançosu yayında adım adım analiz ediliyor. Zülfikar Ali Aydın soruyor; İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Onur Kahya yapay zekanın geleceği ve teknolojik tehditleri aktarırken, Habertürk Muhabiri Elif Yavuz ise organ nakli oyununun ve kaçak ticaretin ürkütücü gerçeklerini tüm yönleriyle ekranlara taşıyor. İnsanlığın geleceğini tehdit eden yapay zeka sınırları, organ nakli çetesinin arkasındaki karanlık ilişkiler ve adli/etik boyutlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için hazırlanan bu özel yayını kaçırmayın. Daha Az Göster