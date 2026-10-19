İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 6 günde düzenlenen operasyonlarda 643 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

27 ilde "yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık,” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 303'ü tutuklanırken, 151’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele daire başkanlığı, masak ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; il emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 27 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yatırım ortaklığı, kiralama ücreti, düşük faizli kredi” gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

REKLAM

Açıklamanın devamında, "Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.