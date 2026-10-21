Şırnak'ta edinilen bilgilere göre, Cizre ilçesinin Cudi Mahallesi'nde sokakta bisikletle oyun oynayan iki çocuğa, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir dolmuş çarptı.

İKİ ÇOCUK YOLA SAVRULDU

İHA'daki habere göre çarpmanın şiddetiyle yola savrulan çocuklar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

6 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralı çocuklar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuklardan anaokulu öğrencisi Barış Elma (6), doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Diğer yaralı çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Minik Barış’ın cansız bedeni, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde Asri Mezarlığına defnedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.