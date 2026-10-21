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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 yaşındaki Barış gözyaşına boğdu

        6 yaşındaki Barış gözyaşına boğdu

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde dolmuşun sokakta oyun oynayan çocuklara çarpması sonucu, 6 yaşındaki anaokulu öğrencisi Barış Elma hayatını kaybetti. Olayda yaralanan bir çocuk da tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 08:43 Güncelleme:
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        6 yaşındaki Barış ağlattı

        Şırnak'ta edinilen bilgilere göre, Cizre ilçesinin Cudi Mahallesi'nde sokakta bisikletle oyun oynayan iki çocuğa, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir dolmuş çarptı.

        İKİ ÇOCUK YOLA SAVRULDU

        İHA'daki habere göre çarpmanın şiddetiyle yola savrulan çocuklar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        6 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

        Yaralı çocuklar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuklardan anaokulu öğrencisi Barış Elma (6), doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Diğer yaralı çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Minik Barış’ın cansız bedeni, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde Asri Mezarlığına defnedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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