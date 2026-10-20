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        Haberler Gündem Güncel Adana'da penseyle kilit göbeğini kırıp hırsızlık yaptı, "Kendi evim zannedip girdim" dedi

        Adana'da penseyle kilit göbeğini kırıp hırsızlık yaptı, "Kendi evim zannedip girdim" dedi

        Adana'nın Seyhan ilçesinde kapı kilit göbeğini penseyle kırarak girdiği evden cep telefonu ve para çalan İlyas Atasoy, polisin takibi sonucu yakalandı. Hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ifadesinde "Kendi evim zannedip girdim, hatırlamıyorum" diyen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 10:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kendi evi sandı, kapısını kırıp soydu

        Adana'da yüzünü şapkayla gizleyen İlyas Atasoy (43), içki içerek yürüdüğü sokaktaki müstakil eve, kapısının kilit göbeğini penseyle kırarak girip, 2 cep telefonu ile 2 bin 300 lirayı çaldı. Bu sırada evdekilerin uyanması üzerine koşarak uzaklaşan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı. İfadesinde, “Kendi evim zannedip, girdim. Ne olduğunu hatırlamıyorum” diyen Atasoy, tutuklandı.

        DHA'daki habere göre olay; 14 Ekim’de saat 03.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Yüzünü şapkayla gizleyen İlyas Atasoy, içki içerek sokakta yürüdüğü sırada Yusuf K.’nin müstakil evinin avlusuna girdi.

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        Pencerelerden bir süre evdekileri gözetleyen şüpheli, Yusuf K.’nin sokağa girdiğini görünce avludan çıkıp, uzaklaştı. Yusuf K.’nin evden çıkıp, minibüsüyle sokaktan ayrılmasının ardından şüpheli yeniden avluya girdi.

        Cebinden çıkardığı penseyle kapı kilit göbeğini kırıp eve giren şüpheli, yatak odasındaki 2 cep telefonu ile 2 bin 300 lirayı çaldı. Bu sırada evdekilerin uyanması üzerine şüpheli, koşarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        DAHA ÖNCE DE 2 EVDEN HIRSIZLIK YAPMIŞ

        Evdekilerin ihbarıyla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Yapılan araştırmada İlyas Atasoy’un, 7 Ekim ve 22 Eylül’de aynı yöntemle girdiği iki ayrı evden 24 bin lira, 100 avro, 20 sterlin, cep telefonu ile çeşitli ziynet eşyalarını çaldığını saptadı. Ayrıca Atasoy’un, ‘Hırsızlık’ suçundan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

        ‘NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM’

        Bu tespitler üzerine polis ekipleri, İlyas Atasoy’u saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesine, “Sokakta yürürken içki içiyordum. Kendi evim zannedip, girdim. Ne olduğunu hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

        TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atasoy, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        #adana
        #hırsızlık
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