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        Haberler Gündem Politika Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın görev süresi doluyor: AYM yeni başkanını seçecek

        Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın görev süresi doluyor: AYM yeni başkanını seçecek

        Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın görev süresinin 22 Aralık'ta dolacak olması nedeniyle yeni başkanın belirlenmesi için seçim süreci başladı. AYM'nin 15 üyesi arasından yapılacak seçimde en az 8 üyenin oyunu alan aday, 4 yıllığına başkan seçilecek; görev süresi dolacak olan Özkaya ise yeniden aday olamayacak.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 09:40 Güncelleme:
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        AYM'de seçim süreci bugün başlıyor

        Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'nın görev süresinin 22 Aralık'ta dolacak olması nedeniyle, başkanlık seçimi için süreç bugün başlıyor. Seçimin yapılacağı gün Özkaya tarafından belirlenecek. Üyelerin başkan adayı olabileceği seçimde, 15 üyeden en az 8'inin oyunu alan, Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı olacak.

        Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay üyeliği görevini yürütürken, 18 Aralık 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi, 22 Aralık 2014’te göreve başladı.

        AYM üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında Özkaya’nın görev süresi 22 Aralık 2026'da dolacak. Yüksek Mahkemenin iç tüzüğü gereği de Başkanın görev süresinin sona ereceği tarihten 2 ay öncesi olan 22 Ekim’de başkanlık seçimi için süreç başlıyor.

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        SEÇİM İŞLERİNİ BAŞKAN YÜRÜTECEK

        Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda yapılacak seçim işlerini, Başkan Kadir Özkaya yürütecek ve seçimin yapılacağı yer, gün ve saat, en az 7 gün önceden yazılı olarak AYM üyelerine bildirilecek.

        Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, 12 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yeniden aday olamayacak ancak oy kullanabilecek.

        15 ÜYEDEN EN AZ 8'İNİN OYUNU ALMALI

        Mahkeme üyelerinin başkan adayı olabileceği Anayasa Mahkemesi Genel Kurul’unda başkanlık için seçim yapılacak. Önceden resmi adaylık başvurusunun yapılmadığı süreçte, seçim günü de adaylık açıklanabilecek.

        4 YILLIĞINA SEÇİLECEK

        Yüksek Mahkeme'nin 15 üyesinden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 12 yıllık görev süresi dolmazsa 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı olacak.

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        Hiçbir adayın yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek. Yeni oylama, Başkan tarafından belirlenecek başka bir güne bırakılabilecek. Bu süre 7 günden fazla olamayacak.

        ÖZKAYA, 20 NİSAN 2024'TEN BU YANA BAŞKANLIK GÖREVİNİ YÜRÜTÜYORDU

        Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’nın, yaş haddinden emekliye ayrılması için 2 yılı daha bulunuyordu.

        AYM üyeliği görevine 22 Aralık 2014'te başlayan Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nca 12 Mart 2020 ve 5 Mart 2024 tarihlerinde yapılan toplantıda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçildi.

        Özkaya, 4 Nisan 2020 ve 19 Nisan 2024 tarihleri arasında İkinci Bölüm başkanlığı görevini yürüten Özkaya, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 21 Mart 2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmiş, 20 Nisan 2024'te göreve başlamıştı.

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