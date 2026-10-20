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        Haberler Gündem Politika Anayasa Mahkemesi, YENİ Parti'nin isminin hükümsüz sayılması talebini yarın görüşecek

        Anayasa Mahkemesi, YENİ Parti'nin isminin hükümsüz sayılması talebini yarın görüşecek

        Anayasa Mahkemesi, YENİ Parti'nin "isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini yarınki Genel Kurul gündeminde ele alacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 15:46 Güncelleme:
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        AYM'nin YENİ Parti görüşmesi yarın

        Anayasa Mahkemesi (AYM), YENİ Parti'nin "isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini, yarınki Genel Kurul gündeminde görüşecek.

        Yüksek Mahkeme, yarınki Genel Kurul gündemine YENİ Parti'nin ismine ilişkin yapılan başvuruyu aldı.

        AYM'nin, Genel Kurul toplantısında, "YENİ Parti" isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olup olmadığına ve "partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini görüşerek karara bağlaması bekleniyor.

        BİR AY SÜRE TANINMIŞTI

        YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış, Başsavcılık da "iltibas" nedeniyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuş ve 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti.

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        Yüksek Mahkeme, 29 Eylül'deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşmüş ve savunmasını sunması için partiye bir ay süre tanımıştı. YENİ Parti de söz konusu süre içinde savunmasını hazırlayarak AYM'ye göndermişti.

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