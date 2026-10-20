Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'ın finans ağına yönelik yürütülen soruşturmada, hakkında adli işlem başlatılan 16 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

DHA'daki habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Almanya Ankara Büyükelçiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'na; 'Suriye'nin kuzeyinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki kamplarda esir olarak tutulan DEAŞ terör örgütü üyelerini satın alarak özgürlüklerine kavuşturmak veya mali destek sağlamak amacıyla Almanca konuşulan ülkelerde koordineli bağışların toplandığı, genellikle Suriye’den koordine edilen Telegram isimli sosyal medya platformu üzerinden kurulan kanallar aracılığı ile toplanan bu bağışların, Almanya'da yaşayan Türk kişiler ve Türkiye'de yaşayan Türk ve yabancı kişilerce toplanarak Suriye'ye aktarıldığı' yönünde bilgiler iletti.

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Bunun üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı şüphelilerin faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik TEM Daire Başkanlığı ile yapılan koordineli çalışmalarda; hakkında DEAŞ terör örgütü adına terörizmin finansmanı faaliyetleri yürüttüğü bilgileri bulunan ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile HTS çalışması sonucunda şüpheli işlemler gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 Suriye, 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 16 şüpheli tespit edildi.

Bu kapsamda Ankara merkezli farklı illerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 16 şüpheli hakkında 'Silahlı örgüt üyeliği', 'Terörizmin finansmanı' ve ilgili mevzuat kapsamında adli işlem başlatıldı.

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Operasyonda 14 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.