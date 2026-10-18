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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya’da oto yıkamacıdaki silahlı kavgada bir kişi daha hayatını kaybetti

        Antalya’da oto yıkamacıdaki silahlı kavgada bir kişi daha hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir oto yıkama dükkanında çıkan silahlı kavgada yaralanan Halil Topal, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 13:59 Güncelleme:
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        Oto yıkamacıda ölü sayısı 3'e yükseldi

        Antalya’nın Alanya ilçesinde bir oto yıkama dükkanında çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi daha hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Halil Topal’ın da 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetmesiyle olayda ölü sayısı 3’e yükseldi.

        ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        İHA'daki habere göre olay; 10 Ekim günü saat 19.00 sıralarında Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        SİLAHLA ATEŞ AÇILDI

        Tartışmanın büyümesi üzerine silahla ateş açıldı. İş yerinden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla vurularak yaralanan Ahmet Çatar, Adem Tüysüzoğlu ve Halil Topal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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        8 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralılardan Ahmet Çatar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Adem Tüysüzoğlu da daha sonra yaşamını yitirirken yine yaralı olarak tedavi altına alınan Halil Topal da hastanede 8 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

        Olayla ilgili gözaltına alınan Ünal A. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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