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        Haberler Gündem Çevre Bartın'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

        Bartın'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü: Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

        Bartın'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Ulus ilçesine bağlı 1400 rakımlı Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarında yaklaşık 18 saat boyunca etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 10:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bartın'a ilk kar düştü

        Bartın’ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Yaylalara çıkan doğaseverler, kar yağışıyla karşılaşınca sürpriz yaşadı.

        DHA'daki habere göre; kent merkezinde dün sabah saatlerinde aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki 1400 rakımlı Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarında kar yağışı etkili oldu.

        Sarıçiçek-Ardıç yaylalarındaki Ömür Ahmet Kıran seyir tepesi bölgesine giden Bartın ve Karabük’ten off-road tutkunları, kar yağışıyla birlikte keyifli anlar yaşadı.

        #resim#1403763#

        Özel donanımlı araçlarla yaylaya çıkan aileler, kar yağışı altında piknik yapmanın keyfini çıkardı.

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        Yaylalarda yaklaşık 18 saat boyunca etkili olan kar yağışında kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

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        #bartın
        #kâr
        #yağış
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