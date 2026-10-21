Bilecik'te ceviz toplarken yüksekten düşen Turgut Çaker hayatını kaybetti
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ceviz toplarken yüksekten düşen 54 yaşındaki Turgut Çaker, hayatını kaybetti. Çaker'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı
Giriş: 21 Ekim 2026 - 10:29 Güncelleme:
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ceviz toplarken yüksekten düşen adam hayatını kaybetti.
İHA'da yer alan habere göre olay; Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Çaker (54), ceviz topladığı sırada yüksekten düştü.
Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Çaker'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çaker'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
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