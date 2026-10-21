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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bilecik'te ceviz toplarken yüksekten düşen Turgut Çaker hayatını kaybetti

        Bilecik'te ceviz toplarken yüksekten düşen Turgut Çaker hayatını kaybetti

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ceviz toplarken yüksekten düşen 54 yaşındaki Turgut Çaker, hayatını kaybetti. Çaker'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 10:29 Güncelleme:
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        Ceviz toplarken canından oldu

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ceviz toplarken yüksekten düşen adam hayatını kaybetti.

        İHA'da yer alan habere göre olay; Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Çaker (54), ceviz topladığı sırada yüksekten düştü.

        Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Çaker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çaker'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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