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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da bıçaklı kavga... 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı: Şüpheli hastanede gözaltına alındı

        Bursa'da bıçaklı kavga... 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı: Şüpheli hastanede gözaltına alındı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre kız meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Emre Acar hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi Yunus Emre U., yaraladığı arkadaşlarının sağlık durumunu öğrenmek için gittiği hastanede gözaltına alınırken, suç aleti bıçak hastane girişindeki çöp kutusunda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 07:48 Güncelleme:
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        Kalbinden bıçaklanan Emre kurtarılamadı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi yaraladığı arkadaşlarının durumunu öğrenmek için gittiği hastanede polis tarafından gözaltına alındı.

        DHA'daki habere göre olay; saat 22.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Arkadaş grubu arasında kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Kavgada iddiaya göre Yunus Emre U., üzerinde taşıdığı bıçağı çekerek Emirhan D. (20), Ensar Galip A. (16) ve Emre Acar’ı (18) yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbinden ve sırtından yaralanan Emre Acar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Acar’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        BIÇAĞI ÇÖPE ATMIŞ

        Olayın şüphelisi Yunus Emre U., bıçakladığı kişilerin sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye geldiği sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Yunus Emre U.'nun itirafı üzerine suç aleti bıçak, hastane girişindeki çöp kutusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        #Bursa
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