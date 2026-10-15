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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa’da iş kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki Nihat Tekbaş, 10 günlük hayat mücadelesini kaybetti

        Bursa’da iş kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki Nihat Tekbaş, 10 günlük hayat mücadelesini kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı sandalye imalathanesinde asansörün bulunduğu kata geldiğini düşünerek adım atan 29 yaşındaki Nihat Tekbaş, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tekbaş, 5 Ekim'de meydana gelen kazadan 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 16:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        10 gün sonra hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sandalye imalathanesinde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 29 yaşındaki işçi Nihat Tekbaş, olaydan 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayat mücadelesini kaybetti.

        ASANSÖRÜN OLMADIĞINI FARK ETMEDİ

        İHA'daki habere göre olay; 5 Ekim günü saat 19.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işçi Nihat Tekbaş (29), asansörün kata geldiğini düşünerek adım attı.

        Asansörün o katta olmadığını fark edemeyen genç işçi, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi için olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

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        İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Tekbaş'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçi, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        ACI HABER GELDİ

        Hastanede tedavi altına alınan Nihat Tekbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Genç işçinin ölümü, yakınlarını yasa boğdu.

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        #Bursa
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