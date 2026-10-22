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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi

        CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde, aralarında Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün de olduğu televizyonların medya temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi ahlak kanunu veya etik kanunu adı ne olursa olsun temel ilkeleri olan, temel kuralları olan bir yasaya ihtiyacımız var." dedi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 15:29 Güncelleme:
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        Kılıçdaroğlu'ndan seçim yanıtı

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün de olduğu televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

        #resim#1404786#

        Burada konuşan Kılıçdaroğlu, uzun süre sonra ilk kez böyle bir toplantı yaptıklarını söyledi.

        Kılıçdaroğlu, "Siyaset kurumunun kirlendiği bir ortamda, Türkiye'yi temizlemek yine görev olarak siyaset kurumuna düşüyor.

        Eğer siyaset kirlilikten arınmazsa Türkiye büyük sorunlarla karşılaşır ve halkın yoksullaşması devam eder." ifadesini kullandı.

        Türkiye'de siyasi ahlak yasasının çıkması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bir siyasi ahlak kanunu veya etik kanunu adı ne olursa olsun temel ilkeleri olan, temel kuralları olan bir yasaya ihtiyacımız var.

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        Parlamentonun buna ihtiyacı var. Parlamentonun saygınlığı açısından da buna ihtiyaç var." diye konuştu.

        Kılıçdaroğlu, kendisine yönetilen "Çok merak ettiğimiz bir konu da var aslında, siz hiçbir konuda konuşmadınız; Sayın Mansur Yavaş'ın istifası zaman zaman açıklamalarda değiniyor. Mansur Bey'in istifasıyla ilişkili ne düşünüyorsunuz? İkincisi, bu istifa durumu sizi kişisel olarak üzdü mü?" sorusuna şu yanıtı verdi:

        "Mansur Bey Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini yapıyor zaten. Belediye başkanlarının şöyle bir pozisyonu var: Belediye başkanları hizmet ettikleri ile hiçbir ayrım yapmaksızın hizmet ederler, görevleri budur. Yani hizmeti götürürken onların hangi partiye üye olduklarını veya hangi sınıfa üye olduklarını veya hangi sınıftan olduklarını araştırmaz.

        Yani belediye başkanı bir yerde sorun varsa o sorunu götürür, çözer. Kendisi ekibi, kadrosuyla sorunları çözmekle yükümlü zaten. Mansur Bey'in istifası üzdü mü? Elbette üzülürüz. Yani Mansur Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nde birinci ve ikinci dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyordu.

        Şimdi bağımsız olarak görevini sürdürüyor. Ama politikacıların bilmesi gereken bir gerçek daha var. Politikacılar her türlü sert eleştiriye katlanmak zorundadırlar. Bir eleştiri geldi diye duygusal hareket etmek doğru değildir. Benim düşüncem bu.

        O nedenledir ki yasalar bile milletvekillerine veya siyasilere yapılan sert eleştiriler dolayısıyla dava açılamayacağı yönünde birçok karar da var. Siyasetçi buna göğüs germek zorundadır. Ya siyaseti bırakacaksınız veya bu eleştirileri eleştirilere katlanacaksınız.

        Eleştiri gelir, haksız da olabilir, karşı açıklama da yapılabilir, telefon görüşmesi de olabilir, ilişkiler yumuşatılabilir. Dolayısıyla eleştiri bir kırılma noktası olmamalı, kırılma noktası, benim düşüncem bu."

        ERKEN SEÇİME YANITI SORULDU

        Ayrıca bir diğer soruda ise, Kılıçdaroğlu'na 2028 Mart-Nisan aylarında seçim yapılması ihtimali ve seçimin öne alınması durumunda CHP’nin erken seçime yaklaşımının ne olacağı soruldu. Bunun üzerine CHP Lideri, "Seçim yasal takvimden önce yapılan her seçim erkendir. Yani 3 gün önce de yapsanız 3 ay önce de yapılsa erkendir, dolayısıyla normal olan yasanın öngördüğü süre içinde seçimlerin başlaması ve yüksek seçim kuruluna göre bir takvim açıklamasıdır.

        Dolayısıyla erken seçim olur mu olmaz mı? Bu arada bizim irademizden çok çoğunluğun iradesi, çünkü parlamentoda erken seçim eğer çıkacaksa çoğunluğun buna evet demesi lazım. Seçim olabilir mi? Türkiye'nin erken seçimler eğer gerçekten Türkiye'nin sorunlarını çözecek bir ortamı yaratabilecekse erken seçim olabilir, ama bu talep muhalefetten her dönem gelir, her zaman gelir. İktidarın buna hazır olması lazım, iktidarın bunu kabul etmesi lazım.

        Çoğu zaman erken seçimle ilgili olarak parlamentoda farklı görüşler çıkmış olabiliyor, iktidar muhalefet arasında partiler arasında sorun olabiliyor. Ama burada önemli olan şu, erken seçimi niçin yapacağız? Hangi gerekçeyle erken seçim yapacağız?"

        SEÇİM YANITI

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birkaç hafta öne alınmış bir seçime evet deyip demeyecekleri sorusuna, “O günün koşullarına bağlı” yanıtını verdi.

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