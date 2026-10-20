Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaz saati uygulamasına dönülmesini istedi

        CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaz saati uygulamasına dönülmesini istedi

        CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında kış ayları öncesinde düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Sabit saatin enerji tüketimini artırdığını ve öğrencileri olumsuz etkilediğini belirten Gürer, yaz saati uygulamasına geri dönülerek saatlerin bir saat ileri alınmasını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 13:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CHP'den yaz saati uygulaması talebi

        CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli ve yaz saati uygulamasına dönülerek bir saat ileriye saatin alınmasının yolu açılmalıdır." dedi.

        AA'da yer alan habere göre Gürer; Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sabit saat uygulamasını eleştirdi. Yaz saati uygulamasıyla ilgili verdikleri kanun teklifinin dikkate alınmadığını söyleyen Gürer, sabit saat uygulamasının enerji sarfiyatını artırdığına yönelik tespitler bulunduğunu anlattı.

        Sabit saat konusunda değişikliğe gidilmesi yönünde taleplerini her yıl dile getirdiklerini anlatan Gürer, şöyle konuştu:

        "Havanın daha geç aydınlanması önümüzdeki sürecin daha problemli geçmesine neden olacak görünüyor.

        REKLAM

        Bu nedenle bu yıl mutlaka bu uygulama yeniden değerlendirilmeli. Çünkü kışın buzlanma ve havanın soğukluğu arttığı süreç içinde çocukların okula gitme isteklerinden hanedeki elektrik tüketimine kadar önemli bir olumsuzluğun yaşanma ihtimali var.

        Onun için durumun yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli ve yaz saati uygulamasına dönülerek bir saat ileriye saatin alınmasının yolu açılmalıdır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Korktuğumuz o kötü senaryoya geldik"

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İklim Merkezi ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, İskenderun ve Mersin körfezlerinde dip sularındaki oksijenin yarı yarıya azalıp 4 birime düştüğünü beliterek "Oksijenin bu kadar düşmesi korktuğumuz şeydi yani o kötü senaryoya geldik" d...
        #CHP
        #yaz saati
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        İsrail sandık başına gidecek: Netanyahu için kritik seçim
        İsrail sandık başına gidecek: Netanyahu için kritik seçim
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        İş yeri sahibi sıkışarak can verdi
        İş yeri sahibi sıkışarak can verdi
        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu
        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu
        "Yumurta" çetesini yasak aşk ihbarı yaktı!
        "Yumurta" çetesini yasak aşk ihbarı yaktı!
        "Kurgu Kaza" operasyonu: 77 gözaltı
        "Kurgu Kaza" operasyonu: 77 gözaltı
        Terk eden kadının evine girip onu ve annesini bıçakladı
        Terk eden kadının evine girip onu ve annesini bıçakladı
        "Yenilginin sorumlusu Italiano"
        "Yenilginin sorumlusu Italiano"
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi