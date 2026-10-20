CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli ve yaz saati uygulamasına dönülerek bir saat ileriye saatin alınmasının yolu açılmalıdır." dedi.

AA'da yer alan habere göre Gürer; Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sabit saat uygulamasını eleştirdi. Yaz saati uygulamasıyla ilgili verdikleri kanun teklifinin dikkate alınmadığını söyleyen Gürer, sabit saat uygulamasının enerji sarfiyatını artırdığına yönelik tespitler bulunduğunu anlattı.

Sabit saat konusunda değişikliğe gidilmesi yönünde taleplerini her yıl dile getirdiklerini anlatan Gürer, şöyle konuştu:

"Havanın daha geç aydınlanması önümüzdeki sürecin daha problemli geçmesine neden olacak görünüyor.

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Bu nedenle bu yıl mutlaka bu uygulama yeniden değerlendirilmeli. Çünkü kışın buzlanma ve havanın soğukluğu arttığı süreç içinde çocukların okula gitme isteklerinden hanedeki elektrik tüketimine kadar önemli bir olumsuzluğun yaşanma ihtimali var.

Onun için durumun yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli ve yaz saati uygulamasına dönülerek bir saat ileriye saatin alınmasının yolu açılmalıdır."