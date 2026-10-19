Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Çiftçi: "Muhtarlarımız, devletimizin sahadaki en yakın yol arkadaşlarıdır"

        Çiftçi: "Muhtarlarımız, devletimizin sahadaki en yakın yol arkadaşlarıdır"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda milli birliğimizi tahkim etmeye, kardeşlik bağımızı güçlendirmeye, ülkemizin her köşesinde huzuru ve güveni hakim kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 15:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Muhtarlar, yol arkadaşlarımız"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Muhtarlar Günü Buluşması'nda konuştu.

        AA'daki habere göre Çiftçi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Muhtarlar Günü Buluşması'nda yaptığı konuşmada, muhtarların gününü kutladı.

        Devlet geleneğinde muhtarlığın, milletle devlet arasındaki gönül bağının en köklü ve kıymetli müesseselerinden biri olduğunu belirten Çiftçi, muhtarların, mahallesinin derdiyle dertlenen, köyünün ihtiyacını bilen, vatandaşların taleplerini devlete ulaştıran fedakar hizmet insanları olduğunu söyledi.

        Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi, muhtarların çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve devlet yönetiminde daha etkin pozisyona kavuşmaları için tarihi adımların atıldığını vurgulayarak, "Özellikle muhtarlarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamanız, kendileriyle doğrudan temas kurmanız ve taleplerine gösterdiğiniz yakın ilgi, milletimizle kurduğunuz güçlü gönül bağının en güçlü tezahürlerinden biridir.

        REKLAM

        Muhtarlarımıza verdiğiniz kıymet, muhtarlık teşkilatına kazandırdığınız itibar ve sunduğunuz güçlü destek dolayısıyla zatıdevletlerinize şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        "MUHTARLARIMIZ, DEVLETİMİZİN SAHADAKİ EN YAKIN YOL ARKADAŞLARIDIR"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun, devletin bütün kurumlarıyla millete daha iyi hizmet sunma iradesinin yol haritası olduğunu dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Bu büyük yürüyüşte muhtarlarımız, devletimizin sahadaki en yakın yol arkadaşlarıdır. Öncülüğünüzde, Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda milli birliğimizi tahkim etmeye, kardeşlik bağımızı güçlendirmeye, ülkemizin her köşesinde huzuru ve güveni hakim kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

        REKLAM

        İçişleri Bakanlığı olarak, valilerimiz, kaymakamlarımız, muhtarlarımız ve tüm personelimizle birlikte milletimizin her ferdine ulaşan, vatandaşımızın derdine derman olan, devletimizin şefkatini ve merhametini her hanede hissettiren bir hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

        Muhterem Cumhurbaşkanım, liderliğinizde milletimizin duasını en büyük enerji kaynağımız bilerek Türkiye Yüzyılı hedeflerimize aynı azim ve heyecanla yürümeye devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT Sinema - 17 Ekim 2026 (Platformlardaki Kötü Filmler Neden Bu Kadar Çok Seyrediliyor?)

        Platformlardaki kötü filmler neden bu kadar çok seyrediliyor? İzlenmesi gereken en iyi beş " Doğada Yaşam Savaşı" filmi Sinema Yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'nın sunum ve yorumlarıyla HT Sinema Habertürk TV'de.  

        #içişleri bakanı
        #Mustafa Çiftçi
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana