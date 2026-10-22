İstanbul'da operasyon: 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi; bulaşık makinesinde saklamışlar

İhsan DÖRTKARDEŞ-Derya EVREN KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da 5 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda 98 kilo 500 gram skunk olarak bilinen uyuşturucu ve 1 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklanırken, devam eden çalışmalarda 1 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul ... Daha Fazla Göster İhsan DÖRTKARDEŞ-Derya EVREN KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da 5 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda 98 kilo 500 gram skunk olarak bilinen uyuşturucu ve 1 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklanırken, devam eden çalışmalarda 1 şüpheli daha gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Esenyurt, Silivri, Ataşehir, Başakşehir ve Avcılar ilçelerinde bulunan 5 adres ve 3 araca yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bir bölümü bulaşık makinesine gizlenmiş 98 kilo 500 gram Skunk, 1 kilo kokain ele geçirilirken, 3 hassas terazi ve 1 el bombasına da el konuldu. 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Esenyurt ve Avcılar'da belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aranan 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise, el yapımı patlayıcı ve 29 adet 7.62 milimetre çapında fişek ele geçirildi. (DHA) Daha Az Göster