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        Haberler Gündem Güvenlik Diyarbakır'da jandarma ekipleri 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha etti

        Diyarbakır'da jandarma ekipleri 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha etti

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Diyarbakır'da 'Yasa Dışı Kenevir Ekimine' yönelik düzenlenen operasyonlarda; 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi" denildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 11:06 Güncelleme:
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        48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha etti

        Diyarbakır'da jandarma ekiplerince 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi.

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyarbakır'da 'yasa dışı kenevir ekimine' yönelik düzenlenen operasyonlarda; 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi.

        Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eğil Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri SAK timlerimiz ve komandolarımız tarafından Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde; 24 operasyonel tim, 230 personel, Jandarma İHA (JİHA) ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi.

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        Operasyonlar sonucunda; 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi. 36 kg esrar ele geçirildi. Muhtemel 35 yasa dışı kenevir alanı imha edildi." denildi.

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