Erzurum’da kavga eden akrabalarını ayırmak isterken silahla vurulan Asiye İpek, hayatını kaybetti
Erzurum'un Tekman ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, tarafları ayırmaya çalışırken yaralanan 71 yaşındaki Asiye İpek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Giriş: 19 Ekim 2026 - 09:57 Güncelleme:
Erzurum'un Tekman ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada, tarafları ayırmak isterken silahla yaralanan Asiye İpek (71) hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
AKRABALAR ARASINDA KAVGA
DHA'daki habere göre olay; Erzurum'un Tekman ilçesinde meydana geldi. Akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Tarafları ayırmaya çalışan Asiye İpek, silahla yaralandı. İhbar üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İpek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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Jandarma ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
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