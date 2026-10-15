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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te ev yangınında yaralanan 14 yaşındaki Emine 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Gaziantep'te ev yangınında yaralanan 14 yaşındaki Emine 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 Ekim'de bir evde çıkan yangında ağır yaralanan 14 yaşındaki Emine Kaya, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 17:06 Güncelleme:
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        Küçük Emine yangın kurbanı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan 14 yaşındaki Emine Kaya, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        İHA'daki habere göre yangın; 6 Ekim günü akşam saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda kişinin bulunduğu evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi tamamen sararken çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Aralarında çocukların da olduğu evdeki çok sayıda kişi ise son anda kendini dışarı attı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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        Yangında yaralanan ve durumu ağır olan 14 yaşındaki Emine Kaya, tedavi gördüğü hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Emine Kaya, Nizip ilçesinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

        Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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