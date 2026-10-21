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        Haberler Gündem Politika İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: 625 suç örgütüne bin 741 operasyon yaptık

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: 625 suç örgütüne bin 741 operasyon yaptık

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında bugüne kadar 625 suç örgütüne yönelik bin 741 operasyon düzenlendiğini, bunlardan 22'sinin uluslararası bağlantılı olduğunu açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 14:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "625 suç örgütüne 1741 operasyon yaptık"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Dün Belçika’ya bir liste verdik, aradığımız kişilerle ilgili" dedi.

        İHA'da yer alan habere göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemiz benden önce de başlamıştı. Bugüne kadar 625 suç örgütüne bin 741 operasyon yaptık. Örgütlerin 22’si uluslararası bağlantılı.

        Dün Belçika’ya bir liste verdik, aradığımız kişilerle ilgili" ifadelerini kullandı.

        "MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

        Suç örgütlerinin dijital mecraları kullandığına dikkat çeken Çiftçi, "Dijital mecraları kullandıkları için küçük yapılar halinde varlıklarını devam ettirebiliyorlar. Bunun için mücadelemiz kesintisiz devam edecek" diye konuştu.

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