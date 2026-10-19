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        Haberler Gündem Güncel İHA saldırısına uğrayan "Nelsa" tankeri İstanbul Boğazı’nda

        İHA saldırısına uğrayan "Nelsa" tankeri İstanbul Boğazı’nda

        Rusya'nın Novorossiysk Limanı yakınlarında İHA saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı 274 metre uzunluğundaki ham petrol tankeri "Nelsa", İstanbul Boğazı'ndan geçti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 15:04 Güncelleme:
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        İHA saldırısına uğrayan tanker Boğaz'da

        Rusya'nın Novorossiysk limanı yakınlarındaki CPC terminalinde İHA saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı "Nelsa" isimli dev ham petrol tankerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülenirken, boğaz çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

        Karadeniz’de 20 Temmuz'da İHA saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı ham petrol tankeri "Nelsa", İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor.

        274 metre uzunluğunda ve 48 metre genişliğindeki dev tankerin Boğaz geçişi süresince İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-3, Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-8, Kurtarma-9, Kurtarma-12 römorkörleri ile KIYEM-5 botu, dev tankere refakat ederek geçiş operasyonuna eşlik ettiği öğrenildi. Boğazdan geçiş yapan "Nelsa" tankeri, havadan böyle görüntülendi.

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        #istanbul boğazı
        #Tanker
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