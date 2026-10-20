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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da sel sularına kapılan motokuryenin sürüklenme anı kameraya yansıdı

        İstanbul'da sel sularına kapılan motokuryenin sürüklenme anı kameraya yansıdı

        İstanbul Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketinde bir motokuryenin sel sularına kapılarak metrelerce sürüklendiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Akıntıda metrelerce sürüklenen motokuryenin selden kendi imkanlarıyla kurtulduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 11:14 Güncelleme:
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        Motokurye sel sularına kapıldı

        Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen selde bir motokuryenin sel sularına kapılarak metrelerce sürüklenme anı ortaya çıktı.

        İHA'da yer alan habere göre; geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kentin bazı bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

        Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Özellikle Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü.

        O ANLAR KAMERADA

        Sel felaketi, trafikte ilerlemeye çalışan motokuryeleri de olumsuz etkiledi. Sel sularının etkili olduğu Ayazağa Mahallesinde bir motokuryenin suya kapılarak metrelerce sürüklendiği anlar kamerayla kaydedildi. Görüntülerde, motokuryenin sel sularıyla birlikte sürüklendiği görüldü. Kuryenin daha sonra selden kurtulduğu öğrenildi.

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        #istanbul
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