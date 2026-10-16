Kağıthane'de yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı

İSTANBUL'da saatlerdir etkili olan sağanak nedeniyle birçok bölgede ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı. Yağışın etkili olduğu Kağıthane Kemerburgaz Caddesi'nde de yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı. Bölge havadan görüntülendi. (DHA)