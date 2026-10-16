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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da yasa dışı bahis içerikli mesaj atanlara operasyon: 24 gözaltı

        İstanbul'da yasa dışı bahis içerikli mesaj atanlara operasyon: 24 gözaltı

        İstanbul'da yasa dışı bahis içerikli kısa mesajlar göndererek haksız kazanç sağladıkları belirlenen 24 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 09:22 Güncelleme:
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        Bahis içerikli sms operasyonu: 24 gözaltı

        İstanbul'da uygulama üzerinden vatandaşların telefonlarına yasa dışı bahis içerikli kısa mesajlar atarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 24 zanlı gözaltına alındı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, yasa dışı bahse yönelik çalışmalar kapsamında daha önce düzenlenen operasyonda ele geçirilen dijital materyalleri inceledi.

        İncelemelerde Android tabanlı telefonlara yüklenen uygulamanın kullanıldığını tespit eden ekipler, şüphelilerin farklı kişilere ait GSM hatlarını bu uygulamaya tanımladıklarını ve bu hatlar üzerinden yasa dışı bahis içerikli kısa mesajlar gönderdiklerini belirledi.

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        GSM hatlarını uygulamaya tanımlayan zanlıların gönderdikleri mesaj başına 0,005 ile 0,01 avro arasında haksız kazanç sağladıklarını saptayan ekipler, sistem üzerinden 1 milyondan fazla yasa dışı bahis içerikli kısa mesaj gönderildiğini tespit etti.

        Ekipler, kimlikleri ve adresleri belirlenen 24 şüpheliyi düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakaladı.

        Zanlılara ait banka hesapları, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç ile 3 daireye el konuldu.

        Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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