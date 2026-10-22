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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rezidans cinayetinin şüphelisi, Bağcılar'da otomobilde ölü bulundu

        Rezidans cinayetinin şüphelisi, Bağcılar'da otomobilde ölü bulundu

        İstanbul Büyükçekmece'de bir rezidansta düzenlenen silahlı saldırıda Yasin Binarci hayatını kaybetti, Mehmet Işık yaralandı. Saldırının şüphelisi Mehmet Emin Yüksel, Bağcılar'da bir otomobilde silahla vurulmuş halde ölü bulunurken, aracı bırakarak yaya kaçtığı belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 14:34 Güncelleme:
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        Büyükçekmece'de öldürdü, Bağcılar'da öldü

        Büyükçekmece'de bir rezidansta Yasin Binarci’nin (26) hayatını kaybettiği, Mehmet Işık’ın ise yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Mehmet Emin Yüksel (22), Bağcılar’da inşaat alanının yanındaki boş arazide otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Otomobili bıraktıktan sonra yaya olarak kaçtığı belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        SİLAH SESLERİ DUYULDU

        DHA'da yer alan habere göre olay; dün saat 13.30 sıralarında İstanbul Büyükçekmece’de bir rezidansta meydana geldi. Polis ekipleri, rezidansta silah sesleri duyulduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine gitti.

        Adresi kontrol eden ekipler, 17’nci kattaki bir dairede Yasin Binarci ve Mehmet Işık’ın silahlı saldırıya uğradığını belirledi. 2 kişinin kanlar içinde olduğunu gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yasin Binarci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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        Yaralı Mehmet Işık ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Rezidansta yapılan aramalarda 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        SALDIRININ ŞÜPHELİSİ OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

        Saldırının ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Caddesi’ndeki inşaat alanındaki boş arazide terk edilmiş 06 CJN 835 plakalı bir otomobil buldu.

        Otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, otomobildeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin rezidansta Yasin Binarci’nin hayatını kaybettiği, Mehmet Işık’ın ise yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Mehmet Emin Yüksel olduğunu belirledi.

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        Olay yeri inceleme ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemelerde 2 adet 9 milimetre kovan ile 1 bıçak ele geçirildi.

        3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Çalışmaların devamında otomobilin 3 kişi tarafından bırakıldığı ve şüphelilerin yaya olarak kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, 3 şüphelinin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

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        #Büyükçekmece
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