İzmir ve Ankara'da FETÖ operasyonu: Aralarında öğretmen ve ihraç polislerin yer aldığı 25 şüpheli gözaltına alındı
İzmir ve Ankara'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de emniyet mahrem yapılanması ve sosyal medya propaganda organlarına yönelik baskınlarda 16 kişi yakalanırken, Ankara'da ise ByLock kullandığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması ile sosyal medya propaganda organlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ihraç polisler ve aktif görevde bulunan bir öğretmen de dahil 16 şüpheli gözaltına alındı.
İZMİR'DE 16 KİŞİ YAKALANDI
İHA'daki habere göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.
POLİS VE ÖĞRETMENLER DE YER ALIYOR
Örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3'ü ihraç polis ve 1'i aktif görevde öğretmen olmak üzere toplam 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalandı.
Çalışmaların devamında, örgütün sosyal medya platformlarında propaganda yapan yapılanmasında yer aldığı belirlenen 10 şüpheli daha düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
16 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
ANKARA'DA 9 GÖZALTI
DHA'da yer alan habere göre ise; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; FETÖ/PDY ile mücadeleye yönelik çalışmalar sonucunda, örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen, aralarında aktif kamu görevlisi olan bir uzman öğretmen ve bir psikoloğun da bulunduğu 10 şüpheli, tespit edildi.
Şüphelilere yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.
Firari olan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.