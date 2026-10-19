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        Haberler Gündem İstanbul Kadıköy'de vinç devrildi: 11 katlı binaya çarptı

        Kadıköy'de vinç devrildi: 11 katlı binaya çarptı

        İstanbul Kadıköy'de inşaat çalışması sırasında kaldırımda bulunan vinç devrilerek 11 katlı binaya çarptı. Olayda yaralanan olmazken, cadde trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        Kadıköy'de vinç 11 katlı binaya çarptı

        İstanbul Kadıköy’de inşaat çalışması sırasında devrilen vinç, 11 katlı binaya çarptı; olayda yaralanan olmazken cadde trafiğe kapatıldı.

        DHA'daki habere göre olay; İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. Kadıköy, Erenköy Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi’nde yaşanan olayda inşaat çalışması sırasında kaldırımda bulunan vinç devrildi.

        Devrilen araç 11 katlı binaya çarptı.

        Olayda yaralanan olmazken, cadde trafiğe kapatıldı.

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        #Kadıköy
        #istanbul
        #vinç
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