Kadıköy'de vinç devrildi: 11 katlı binaya çarptı
İstanbul Kadıköy'de inşaat çalışması sırasında kaldırımda bulunan vinç devrilerek 11 katlı binaya çarptı. Olayda yaralanan olmazken, cadde trafiğe kapatıldı
Giriş: 19 Ekim 2026 - 11:41 Güncelleme:
İstanbul Kadıköy’de inşaat çalışması sırasında devrilen vinç, 11 katlı binaya çarptı; olayda yaralanan olmazken cadde trafiğe kapatıldı.
DHA'daki habere göre olay; İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. Kadıköy, Erenköy Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi’nde yaşanan olayda inşaat çalışması sırasında kaldırımda bulunan vinç devrildi.
Devrilen araç 11 katlı binaya çarptı.
Olayda yaralanan olmazken, cadde trafiğe kapatıldı.
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