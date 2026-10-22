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        Kars'ta yiyecek aramak için sokağa inen 7 ayı cep telefonuyla görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim yerine inen yaklaşık 7 ayı, çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı. Sokakta birbirleriyle oynayan ayıların rahat tavırları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 15:03 Güncelleme:
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        Aç ayılar oynadı, işte o anlar

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek aramak için indikleri mahallede rahat tavırlarıyla dikkat çeken 7 ayı kameralara yansıdı.

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanlardan yerleşim bölgesine inen ayılar, mahalle sakinlerine hareketli anlar yaşattı. Aynı anda sokağa giren yaklaşık 7 ayı, yiyecek bulabilmek için çöp konteynerlerine yöneldi.

        AÇ AYILAR OYNADI

        Konteynerleri çekiştirerek deviren ayılar, çöplerin arasında yiyecek aradı. Bazı ayıların sokakta birbirleriyle oyun oynadığı görüldü.

        O ANLAR KAMERADA

        Mahallede dolaşan ayıların rahat tavırları dikkat çekerken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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        Görüntülerde yaklaşık 7 ayının aynı anda sokakta dolaştığı, çöp konteynerlerini devirdiği ve yiyecek aradığı anlar yer aldı.

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        #ayı
        #kars
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