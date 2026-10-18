Mardin’de devrilen kamyonun şoförü hayatını kaybetti
Mardin'de kontrolden çıkarak devrilen kamyonun şoförü 47 yaşındaki Şehmus Sağlam, hayatını kaybetti
Giriş: 18 Ekim 2026 - 12:58 Güncelleme:
Mardin'de devrilen kamyonun şoförü Şehmus Sağlam (47), hayatını kaybetti.
DHA'da yer alan habere göre kaza; sabah saatlerinde Mardin'de meydana geldi. Şehmus Sağlam yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, kontrolden çıkarak yola devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sağlam’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Sağlam'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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