İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Almanya'da çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirtilen bir şüphelinin Türkiye'de bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan çalışmaların ardından M.H.A. isimli kişiye ulaşıldı.

4 MİLYON DOLARLIK SUÇ GELİRİ ELDE ETMİŞ

M.H.A.'yı mercek altına alan polis ekipleri, şüphelinin Almanya'daki faaliyetlerini araştırdı. Yapılan incelemelerde M.H.A.'nın yüzlerce kişiyi dolandırarak yaklaşık 4 milyon dolar suç geliri elde ettiği bilgisine ulaşıldı. Ayrıca hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve devam eden adli süreçler bulunduğu belirlendi.

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TÜRKİYE'DEKİ BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKARILDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, M.H.A.'nın Türkiye'deki bağlantılarını da incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin A.Y., M.K., M.C.S., İ.K., O.B., Ö.F.A. ve T.A. ile birlikte hareket ettiği tespit edildi. Polis, şüphelilerin Maltepe'de çok sayıda ev kiraladıklarını belirledi. Bu evlerin çağrı merkezine dönüştürüldüğü ve Almanya'daki kişilere yönelik dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmasının planlandığı ortaya çıkarıldı.

SAHTE KİMLİKLE ESTETİK AMELİYAT OLACAKTI

M.H.A.'nın hareketlerini takip eden polis ekipleri, şüphelinin sahte kimlik kullanarak estetik ameliyat olmaya hazırlandığını tespit etti. Bunun üzerine Gasp Büro Amirliği ile Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon için harekete geçti.

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Düzenlenen operasyonda M.H.A., sahte kimlikle estetik ameliyat olmaya çalıştığı sırada yakalandı. Şüpheliyle bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi de gözaltına alındı.

ÇAĞRI MERKEZLERİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Operasyon kapsamında Maltepe'de şebekenin kiraladığı ve çağrı merkezine dönüştürdüğü evlere de baskın yapıldı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda tabanca, uzun namlulu otomatik silah, uyuşturucu madde ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere bulundurulduğu değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi.

8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonlarda M.H.A. ile birlikte toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.