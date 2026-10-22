Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Siirt'te dün kaybolan Hamza Talo arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Siirt'te dün kaybolan Hamza Talo arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Siirt'in Şirvan ilçesinde hayvanlarına bakmak için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki Hamza Talo, gece boyunca sürdürülen arama çalışmalarında ölü bulundu. İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki arazide cansız bedenine ulaşılan Talo'nun ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 10:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kayıptı, vurulmuş halde ölü bulundu

        Siirt'in Şirvan ilçesinde dün sabah hayvanlarına bakmak için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 28 yaşındaki Hamza Talo, ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları sonucunda arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        İHA'da yer alan habere göre olay; Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Hamza Talo (28), dün sabah saat 09.00 sıralarında merada bulunan hayvanlarına bakmak üzere evinden ayrıldı.

        Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen Talo'dan haber alamayan yakınlarının saat 22.51'de 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

        REKLAM

        İhbar üzerine bölgeye AFAD'dan 1 müdahale aracı ve 4 dron ekibi, emniyetten 8 personel, UMKE'den 1 araç ve 3 personel, Şirvan ilçe itfaiyesinden 10 personel ile İl Jandarma Komutanlığı'ndan arama köpek ekibi sevk edildi.

        Ekiplere kayıp vatandaşın yakınları ile gönüllü güvenlik korucularından oluşan yaklaşık 40 kişilik grup da destek verdi.

        İLÇE MERKEZİNE 8 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU

        Gece boyunca zorlu arazi şartlarında termal dronlar ve arama köpekleriyle sürdürülen çalışmalar neticesinde acı haber sabah saatlerinde geldi.

        Ekipler, saat 07.15 sıralarında Şirvan ilçe merkezinin güneyinde ve yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki arazide Talo'nun cansız bedenine ulaştı. Polis ekiplerince yapılan ilk incelemelerde Talo'nun ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

        REKLAM

        Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Talo'nun cansız bedeninin otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.

        Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Konya'da 1 yaşındaki bebeğin akciğerinden ceviz çıktı

        Konya'nın Kulu ilçesinde, ablasının yediği cevizden bulan 1 yaşındaki bebek, ceviz yutunca soluksuz kaldı. Hastaneye kaldırılan bebek ECMO cihazına bağlanarak girdiği ameliyatla akciğerine ulaşan ceviz başarılı ve uzun süren operasyon sonucu kırılarak çıkartıldı. (İHA)  

        #Siirt
        #Şirvan
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        İspanya vizesinde yeni dönem
        İspanya vizesinde yeni dönem
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Ghosting yapanlar da yaralı
        Ghosting yapanlar da yaralı
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?