Sokak ortasında yaşanmıştı... Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
İstanbul Sancaktepe'de sokak ortasında zorla araca bindirilerek kaçırılan 21 yaşındaki D.M., Kartal'da bir konteynerde düzenlenen polis operasyonuyla kurtarıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaçırılma olayının arkasından ise bir alacak verecek anlaşmazlığı çıktı. Polis araştırmasında D.M.'nin, zihinsel engeli bulunan 24 yaşındaki A.K.'ye farklı tarihlerde yaklaşık 120 bin liralık hediye aldırdığı, durumu öğrenen A.K.'nin akrabalarının da D.M.'yi kaçırdığı belirlendi. 5 kişinin yakalandığı operasyonda polisin mağduru kurtarma anı da görüntülere yansıdı
İstanbul Sancaktepe’de sokak ortasında zorla araca bindirilerek kaçırılan 21 yaşındaki D.M., Kartal’da bir konteynerde düzenlenen operasyonla kurtarıldı; olayın, zihinsel engeli bulunan 24 yaşındaki A.K.’ye yaklaşık 120 bin liralık hediye aldırılması nedeniyle yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirlenirken, 4 şüpheli hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
SOKAK ORTASINDA KAÇIRILDI
Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay; 13 Ekim günü İstanbul’un Sancaktepe ilçesi, Emek Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi.
D.M. (21) isimli kişinin zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Kaçırılmanın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, D.M.'nin zorla bindirildiği aracın plakasını tespit etti.
Şüphelilerin izini süren ekipler, aracın ve kaçırılan kişinin bulunması için araştırmalarını yoğunlaştırdı.
İZİ KARTAL'DAKİ KONTEYNERE UZANDI
Polisin yürüttüğü saha çalışmalarında D.M.'nin Kartal ilçesinde bulunan bir konteynerde zorla alıkonulduğu belirlendi. Adresin tespit edilmesinin ardından kaçırılan kişinin kurtarılması için operasyon hazırlığı yapıldı.
İstihbarat Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda Özel Harekât polisleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Konteynerde alıkonulan D.M. kurtarılırken olayla bağlantılı 5 şüpheli yakalandı.
KAÇIRILMA VE KURTARILMA ANLARI KAMERADA
Olayla ilgili güvenlik kamerası ve operasyon görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, cadde üzerindeki bir aracın yanında yaşanan hareketlilik ve ardından aracın bölgeden uzaklaşması yer aldı.
Görüntülerin devamında ise polis ekiplerinin gece saatlerinde konteynerin bulunduğu alana düzenlediği operasyon görülüyor.
Özel Harekât polislerinin konteyner çevresinde güvenlik önlemi aldığı ve içerideki kişinin çıkarılması için çalışma yürüttüğü anlar kameraya yansıdı.
120 BİN LİRALIK HEDİYE MESELESİ ORTAYA ÇIKTI
Kaçırılmanın nedenini araştıran polis ekipleri, D.M. ile zihinsel engeli bulunan A.K. (24) arasında bir alacak verecek anlaşmazlığı bulunduğunu belirledi. Yapılan araştırmalarda D.M.'nin, A.K.'nin zihinsel engel durumundan yararlanarak kendisine farklı tarihlerde toplam yaklaşık 120 bin lira değerinde hediyeler aldırdığı bilgisine ulaşıldı.
A.K.'nin ailesinin yaşananları öğrenmesi üzerine duruma müdahale etmek istediği, bu süreçte A.K.'nin akrabalarının D.M.'yi kaçırarak konteynerde alıkoyduğu belirlendi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Operasyon kapsamında yakalanan A.K., adli destek görevlisi eşliğinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. D.M. hakkında hediye aldırma iddiasıyla, kaçırma olayına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli hakkında ise alıkoyma eylemi nedeniyle yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.