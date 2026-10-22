Tekirdağ Şarköy'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 21 yaşındaki Mehmet Emin Yasugey hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Berhan Ü. ve Emirhan Ü.'nün durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücü Mehmet Emin Yasugey (21) öldü, 3 kişi ise yaralandı.
DHA'da yer alan habere göre kaza; gece saatlerinde, Tekirdağ'ın Şarköy ile Malkara ilçeleri arasındaki Gölcük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Eren Yasugey'in kullandığı otomobille, Onur Kemer yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde sürücü Mehmet Emin Yasugey'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan ve durumları ağır olduğu belirtilen Berhan Ü. ve Emirhan Ü. Malkara Devlet Hastanesi'ne, durumu hafif olan Onur Kemer de Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Emin Yasugey'in cansız bedeni de Şarköy Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.