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        Haberler Gündem Güvenlik Ticaret Bakanlığı duyurdu: 9 ayda 91 milyar 720 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi

        Ticaret Bakanlığı duyurdu: 9 ayda 91 milyar 720 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi

        Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince ocak-eylül döneminde düzenlenen 4 bin 890 operasyonda, toplam 91 milyar 720 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        9 ayda 91,7 milyarlık bilanço

        Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince, ocak-eylül döneminde düzenlenen 4 bin 890 operasyonda 91 milyar 720 milyon liralık kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el konuldu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelenin ana aktörlerinden biri olarak her geçen gün uygulamalarını geliştirerek çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

        Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde ülkenin ekonomik güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, toplum sağlığının muhafaza edilmesi ve suç örgütleriyle mücadele açısından önemli sonuçlar ortaya konuldu.

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        Ekipler 9 ayda gerçekleştirdikleri operasyonlarda 52,6 ton uyuşturucu, 981 bin 144 adet elektrikli-elektronik eşya, 1 milyon 805 bin adet makine aksamı, 5 milyon 692 bin adet tıbbi malzeme başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi eserlere, akaryakıttan tekstil malzemesine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalamalarına imza attı.

        Gümrükler Muhafaza birimlerince, eylül ayındaki operasyonlarda 9 milyar 760 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu ele geçirildi.

        Eylülde gerçekleştirilen operasyonlarda 2,9 ton uyuşturucuya, 584 bin 779 adet tıbbi malzemeye, 533 ton 281 kilo akaryakıta ve 53 bin 304 adet elektrikli-elektronik eşyaya el konuldu.

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        BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

        Açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturarak ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençleri bağımlılığa sürüklemeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmiyor.

        Cumhurbaşkanlığınca 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edilmesiyle üstlenilen sorumluluk bilinciyle toplumun temeli olan aileyi merkeze alarak her türlü zararlı unsurdan korumak, güçlendirmek ve özellikle gelişim çağındaki çocukların fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla Gümrükler Muhafaza ekipleri, milletin sağlığı ve geleceği için kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat aralıksız ve kararlılıkla sürdürüyor.

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