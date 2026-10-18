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        Haberler Gündem Çevre Tunceli'de suların taşıdığı atıklar, Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında birikti

        Tunceli'de suların taşıdığı atıklar, Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında birikti

        Tunceli'de etkili olan sağanağın ardından Munzur Nehri ile Pülümür Çayı'nın debisi yüzde 30 arttı. Akarsuların taşıdığı ağaç ve tahta parçaları, bitkisel kalıntılar ve plastik şişeler, Uzunçayır Baraj Gölü'nün kıyısında birikirken oluşan görüntüler dronla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 11:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Atıklar, baraj gölü kıyısına aktı

        Tunceli'de sağanak sonrası Munzur Nehri ile Pülümür Çayı'nın debisi yüzde 30 arttı. Suların sürüklediği tahta parçaları, bitkisel kalıntılar ve plastik şişeler, Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında birikti.

        DHA'daki habere göre; kentte son günlerde etkili olan sağanak, akarsuların debisini yükseltti.

        Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan geçen Munzur Nehri ile Pülümür Vadisi boyunca akan Pülümür Çayı'nın taşıdığı ağaç ve tahta parçaları, dallar, bitkisel kalıntılar, plastik şişeler ve koyu renkli toprak benzeri maddeler, iki suyun birleşerek döküldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'ne ulaştı.

        Atıklar, akışın yavaşladığı kıyı kesimlerinde birikti. Geniş bir alana yayılan birikintiler, dronla görüntülendi.

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        #uzunçayır baraj gölü
        #Tunceli
        #Sağanak
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