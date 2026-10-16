Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekilliği seçimini, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce 417 oy alarak kazandı.

DHA'daki habere göre; TBB Meclisi, Birlik Başkan Vekili seçimini yapmak üzere Ankara’da bir otelde toplandı. Ankara Valiliği’nin çağrısıyla gerçekleştirilen toplantıda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkan vekilliği için aday gösterildi.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 22’nci ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddeleri uyarınca düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Toplantının divan başkanlığını, Meclis 2’nci Başkan Vekili ve Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal üstlendi.

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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran da divanda katip üye olarak görev aldı.

DÖRT TUR SÜRDÜ

Toplam 864 üyeden oluşan TBB Meclisi’nde, başkan vekilini belirlemek üzere yapılan seçim dört tur sürdü. Oylama sonucunda Ayşe Ünlüce 417 oy alırken, Tahir Büyükakın 369 oyda kaldı.

Ünlüce, seçim sonucunda TBB Başkan Vekili oldu.

Ünlüce, seçimin ardından teşekkür konuşması yaparak, “Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e vekalet etmek üzere bu göreve seçilmiş bulunuyorum. Kendisinin özgürlüğüne hızlıca kavuşup bu görevi ona teslim edinceye kadar belediyelerimiz için, sizler için hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil bir şekilde bu görevi yürüteceğime dair sizlere de söz veriyorum.

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Bu saate kadar çok beklediniz. O yüzden konuşmamı çok uzatmayacağım. Haftaya nasıl olsa olağan genel kurulumuz var. Konuşmanın büyük bölümünü orada yapmak üzere tekrar tekrar bu saate kadar bekleyen özveriyle oyunu kullanan ve seçimin adil ve eşit bir şekilde demokratik bir şekilde hukuka uygun bir şekilde geçmesine vesile olan değerli divanımıza ve diğer adayımız Sayın Kocaeli Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyorum” dedi.