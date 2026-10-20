YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir TBMM'deki odasının önüne şerit çektirdi
YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam odasının karşısında yer alan odasının önüne şerit çektirdi
Giriş: 20 Ekim 2026 - 17:23 Güncelleme:
YENİ Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasının karşısında bulunan odasının önüne şerit çektirdi.
YENİ Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılıklı bulunan odasının önüne şerit çektirdi.
Emir'in, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle şeritle odasına girişi ayırdığı ileri sürüldü.
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