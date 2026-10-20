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        Haberler Gündem Politika YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir TBMM'deki odasının önüne şerit çektirdi

        YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir TBMM'deki odasının önüne şerit çektirdi

        YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam odasının karşısında yer alan odasının önüne şerit çektirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 17:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Odalarının arasına şerit çektirdi

        YENİ Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasının karşısında bulunan odasının önüne şerit çektirdi.

        YENİ Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılıklı bulunan odasının önüne şerit çektirdi.

        Emir'in, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle şeritle odasına girişi ayırdığı ileri sürüldü.

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        #yeni parti
        #CHP
        #TBMM
        #Kemal Kılıçdaroğlu
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